Что известно о нападении на школу в Турции к этой минуте

В городе Сиверек на юго-востоке Турции бывший учащийся профессионально-технического лицея имени Ахмета Коюнджу устроил стрельбу, в результате которой пострадали 18 человек, сообщают «Известия». После атаки злоумышленник застрелился.

По данным очевидцев, молодой человек начал стрелять сначала во дворе учебного заведения, а затем продолжил внутри здания. Некоторые ученики, спасаясь от пуль, выпрыгивали из окон и получили травмы.

На место прибыли полиция, спецназ и медики. Район лицея оцепили. Силовикам удалось эвакуировать большинство детей, однако нападавший забаррикадировался в здании.

Губернатор провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак уточнил, что погибших нет. Среди 18 пострадавших — 12 учеников и несколько человек, выпрыгнувших из окон. Когда спецназ окружил стрелка, он покончил с собой. Мотивы бывшего ученика, который ранее учился в этом же лицее, пока не раскрываются. Власти начали расследование. Пострадавшие получают медицинскую помощь.