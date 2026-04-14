Жительница Челябинска оставила дочь-инвалида одну без еды в грязной квартире

© Вечерняя Москва

Женщина в Челябинске оставила свою пятилетнюю дочь-инвалида одну без еды в грязной квартире. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в региональной прокуратуре.

Ребенок вышел на балкон и стал просить помощи у прохожих. Те, в свою очередь, вызвали полицию. На месте выяснилось, что мать осознанно оставила дочь, потому что ребенок был ей «неудобен и не нужен».

— 25-летняя мать 12.04.2026 в утреннее время покинула квартиру, оставив пятилетнего ребенка одного в антисанитарных условиях и без продуктов питания, — добавили в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла ход расследования инцидента на контроль.

