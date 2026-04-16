Названы ужасные последствия выбросов нефти под Анапой

В реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц. Они пострадали от новых выбросов нефти в акватории Черного моря вблизи Анапы, сообщил директор организации Роман Пукалов.

По словам Пукалова, нефтепродукт, обнаруженный сейчас, отличается от мазута, который попал в море после крушения танкеров в декабре 2025 года. Сейчас птиц отмывать легче. При этом он обратился к жителям Анапы за помощью в отмывке пернатых.

Директор центра также отметил, что замазученную воду после мойки птиц вывозят нерегулярно. Эти отходы опасны, и администрация Анапы должна организовать их вывоз на регулярной основе. Опытные ветеринары в центре есть, птиц кормят и содержат.

Напомним, 11 апреля оперштаб Краснодарского края сообщил об обнаружении пятна нефтепродуктов в акватории Чёрного моря. Ещё один выброс зафиксировали 14 апреля. Экологи продолжают мониторить ситуацию и спасать пострадавших животных. Волонтёры и местные жители помогают очищать пернатых от нефтяной плёнки.