«Борцы с режимом» и посылка для пожилых: как россиян вербуют спецслужбы Украины

Украинские спецслужбы используют для выполнения терактов на российской территории не надежных и обученных агентов, а «биодронов», в которых превращают россиян. Какие схемы применяются для вербовки, разбирался военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Коц отметил, что с 2022 года украинские спецслужбы «последовательно развивают тактику, принципиально отличающуюся от классической агентурной работы», делая ставку не на создание сети агентов, а на массовую вербовку «расходников» непосредственно на территории России.

«Провал одного «биодрона» не раскрывает сеть. Каждый куратор ведет десятки не знакомых друг с другом исполнителей, физически находясь на Украине, вне досягаемости карающего меча российского правосудия», — констатировал он.

При этом используются как минимум шесть схем вербовки, которые зависят от возраста будущих «биодронов» и их материального положения.

В частности, для молодых людей, увлекающихся городскими играми, разработан специальный квест. Через мессенджер приходят задания с координатами — сфотографировать здание, записать звук работающего завода, оценить загруженность моста или вокзала. За выполнение начисляются баллы, иногда небольшие деньги. Затем задания становятся более провокационными — сфотографировать КПП воинской части, защитный каркас электроподстанции или склад ГСМ.

И тут ведущий вдруг сообщает, что он сотрудник Службы безопасности Украины, а игрок «нафотографировал себе на срок», и требует выполнить последнее задание — поджечь машину ДПС или кинуть «коктейль Молотова» в военкомат.

Суды квалифицируют передачу сведений об оборонных объектах как государственную измену или шпионаж, а поджоги — как терроризм. И срок за такие действия может быть 10-12 лет, обратил внимание Александр Коц.

Пожилых людей «ловят» на классическую схему со звонком из «Центробанка» и переводом денег «на защищенный счет спецслужб». Именно так попалась пожилая россиянка и четыре ее знакомые. Чтобы избежать ответственности за «финансирование Вооруженных сил Украины» разоренные бабушки согласились поработать курьерами.

«Так цинично из бабулек специалисты СБУ пытались сделать смертниц, которые должны были взорваться около российских военных. Всех женщин обвинили по террористическим статьям, предполагающим пожизненное заключение», — пояснил Коц.

Самым же массовым каналом вербовки являются закрытые чаты и форумы «нелегального» заработка, где исполнителям предлагают 10–15 тыс. руб. за задание, а также анонимность. При этом первые задания безобидные, а некоторые из исполнителей уверены, что расследуют супружескую измену и именно поэтому должны фотографировать людей и отслеживать их перемещения.

«Но чем дальше, тем задания ближе к тяжкой уголовной статье. Весь вопрос, готов ли ты рискнуть за 10 тысяч рублей, поджечь трансформаторную будку и… Получить десять лет», — говорится в статье.

Украинские кураторы работают и с так называемыми «борцами с режимом». Здесь критериями отбора в закрытые чаты служат симпатии к Украине, призывы к массовым протестам и даже терактам. Из таких людей тоже делают «биодронов», убеждая, что их миссия опасна, но после нее они будут вывезены в Европу, где получат политическое убежище.

«26-летнего Андрея Бызова* (внесен в реестр экстремистов и террористов), к примеру, завербовали через чат-бот в «Русский добровольческий корпус»* (запрещенная в РФ террористическая организация). В качестве «вступительного экзамена» он готовил теракт в Подмосковье накануне 80-летия Победы. Приговорен к 18 годам колонии строгого режима, несмотря на то, что диверсия была предотвращена», — напомнил военкор.

Представители украинских спецслужб занимаются вербовкой и на игровых платформах и в геймерских сообществах. Здесь игрокам предлагают стать «модератором», «администратором» специальных чатов или «ключевым членом клана». Вербовка основана «геймификация реальности»: участникам предлагают сыграть в реальном мире, выдавая задания. В итоге им также предлагают в качестве перехода на «следующий уровень» что-нибудь поджечь или заложить взрывное устройство.

Молодых людей втягивают и в общение с симпатичными девушками в Сети, которые просят скинуть координаты школы или торгового центра.

«Потом тебе вдруг звонят из «правоохранительных органов» и ошарашивают: «Ты влип, парень. Это были агентки СБУ. А переданные координаты использованы Вооруженными силами Украины для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак. Но можешь искупить вину, посодействовав органам». Надо просто поучаствовать в проверке «антитеррористической защищенности объектов посягательств». Облить бензином заправку, например, или банкомат в офисе. И поджечь», — заметил Коц.

Он подчеркнул, что все схемы вербовки завязаны на человеческую уязвимость — финансовую, психологическую, идеологическую, возрастную, романтическую, при этом

сам вербовщик ничем не рискует. Поэтому, при столкновении с такими сценариями, лучше всего сразу позвонить на телефон доверия ФСБ.

В России сообщение о готовящемся преступлении защищает, а не наказывает: если человек не довел преступный замысел до конца, сам отказался и сообщил о происходящем с ним, уголовная ответственность не наступает, заметил корреспондент.

Напомним, что ранее 20-летняя жительница Москвы попыталась убить пенсионерку по указанию телефонных мошенников. Ее убедили в том, что она является «внештатным сотрудником правоохранительных органов по изобличению иноагентов».

Также в Москве произошел похожий случай. 20-летний футболист Даниил Секач убил 48-летнюю женщину под влиянием мошенников, вскрыл сейф в ее квартире и украл деньги и ценности из него. При этом дверь ему открыла 16-летняя дочь женщины, которая также действовала по указанию злоумышленников.