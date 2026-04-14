В школе Петербурга юноша открыл стрельбу и попал в одноклассницу

Молодого человека из Петербурга подозревают в нападении на одноклассницу прямо в школе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в учебном учреждении на набережной Адмиралтейского канала. По данным телеканала, восьмиклассник выстрелил в пострадавшую из сигнальной ракетницы.

Молодого человека уже задержали, сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают его. Проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего. Родителей вызвали в школу.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, девушка получила ожоги, ее готовят к госпитализации. По данным «Фонтанки», пострадавшую оглушило.

До этого в Пермском крае под арест отправили молодого человека, которого обвиняют в нападении на учительницу. Он, по версии следствия, пришел в школу и несколько раз ударил педагога ножом, спасти женщину не удалось. Причиной произошедшего, по словам юноши, стало то, что женщина «гнобила» его.