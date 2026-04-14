Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

Во время рейса в США в камбузе пассажирского самолета авиакомпании American Airlines вспыхнул пожар. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 13 апреля во время перелета из международного аэропорта Финикс Скай-Харбор в Майами. Через 75 минут после взлета командир воздушного судна запросил экстренную посадку по пути следования из-за возгорания в кухонной зоне.

Борт перенаправили в Тусон, штат Аризона. Уточняется, что лайнер благополучно приземлился. На аэродроме его встретили сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших нет.

Ранее пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов. Это произошло на борту Airbus A319 в Великобритании.