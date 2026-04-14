Сиделка украла у двух пенсионеров из Зеленограда 700 тысяч рублей

Женщина, работавшая сиделкой у двух пенсионеров в Зеленограде, украла у них 678 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию с заявлением обратилась 26-летняя жительница Зеленограда, которая сообщила о краже денежных средств, принадлежащих ее 83-летней бабушке, проживающей в 4 микрорайоне Зеленограда. Сумма ущерба составила 78 тысяч рублей, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемая также похитила 600 тысяч рублей у пожилого мужчины, проживающего в том же микрорайоне. Она забрала у пенсионера деньги в декабре 2025-го. Силовики задержали подозреваемую. Женщина призналась, что потратила деньги на себя. В ее отношении завели уголовные дела. Фигурантку отправили в СИЗО.

В феврале прошлого года другая сиделка втерлась в доверие к 86-летнему москвичу и украла у него деньги. Пенсионер не досчитался более 450 тысяч рублей. Женщина снимала с его банковской карты деньги и тратила на себя. Мужчина сам обнаружил пропажу средств, когда ему стали часто приходить уведомления от банка. Сиделку задержали злоумышленницу и возбудили уголовное дело. Ее заключили под стражу.