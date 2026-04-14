Напавший на школу в Турции погиб в ходе операции сил спецназа

Напавший на школу на юго-востоке Турции погиб во время операции сил спецназа по его захвату, сообщил губернатор провинции Шанлыурфа, где произошел инцидент, Хасан Шылдак.

На юго-востоке Турции, в провинции Шанлыурфа, произошла стрельба в одной из школ, сообщает ТАСС.

В результате происшествия нападавший, 2007 года рождения, погиб во время операции спецназа по его задержанию. Губернатор региона Хасан Шылдак уточнил, что при инциденте пострадали 16 человек.

По словам губернатора, среди пострадавших оказались четверо учителей, десять учеников, один сотрудник полиции и работник школьной столовой.

«К счастью, обошлось без жертв. Четверо пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Все были доставлены в больницы», – отметил Шылдак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года пермский подросток напал с ножом на учительницу возле школы.

В феврале вооруженный мужчина устроил стрельбу в учебном заведении таиландского города Хатъяй.

Летом 2025 года в результате нападения на австрийскую школу погибли несколько подростков и педагог.