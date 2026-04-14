Продолжаются поиски загадочно исчезнувшей студентки из Красноярска: что известно

14 апреля исполнилось ровно три месяца с момента исчезновения 20-летней Екатерины Килиной. Студентка СФУ, уроженка Пермского края, ушла из съемной квартиры на улице Елены Стасовой в ночь на 14 января 2026 года и пропала без следа. Связь с ней оборвалась. Документы и телефон остались дома, пишет kp.ru.

В 2:48 ночи девушка вышла из подъезда, в 2:51 попала на камеру у автозаправки. Далее она направилась в сторону кластера «Радуга», но камеры спорткомплекса ее уже не зафиксировали. Соседки в тот момент дома не было — она уехала к родителям и решила, что Катя также ушла на каникулы. Тревогу забила мать, когда дочь не выходила на связь неделю.

По словам руководителя отряда «Поиск пропавших детей» Светланы Торгашиной, поиски начались с большим опозданием — только в 20-х числах января. Работы велись в лесах вокруг «Радуги», однако снег по пояс, рыхлый покров и вода под ним серьезно осложняли операцию. Кинологи и волонтеры обследовали местность, но результатов не добились. Спустя время возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Активную фазу розыска возобновили 4 апреля. Была задействована крупная группировка добровольцев и спасателей. Условия остаются тяжелыми, но поиски продолжаются.

По данным источников, перед уходом девушка сдала обратно товар, который должна была распространять (она подрабатывала в сетевой компании), и не оставила долгов. Мотивы ночного ухода остаются невыясненными. Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят обратиться в полицию или к волонтерам.