Работнице салона красоты в Москве, где умерла женщина, предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение женщине, работающей в частном салоне красоты на Краснопролетарской улице в Москве, где во время процедуры по подтяжке рук умерла пациентка.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Следователями столичного СК фигурантке предъявлено обвинение. В ходе допроса она признала вину в полном объеме, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.

Женщине в скором времени изберут меру пресечения. Следователи будут просить суд об ее аресте.

Трагедия в салоне произошла 12 апреля. Потерпевшая пришла на процедуру, во время которой фигурантка вколола ей обезболивающее. У женщины начался анафилактический шок, после чего она скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного осуществления медицинской деятельности. Работница салона арендовала помещение в здании и не имела лицензии на осуществление процедур.