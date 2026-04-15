Суд в Подмосковье приговорил к семи годам колонии закладчика

Волоколамский городской суд отправил за решетку на семь лет Азама Музаффарова, который работал закладчиком и успел сделать 23 тайника. Оттуда силовики изъяли более 4,9 грамма наркотиков.

Об этом в среду, 15 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— С учетом позиции государственного обвинителя Волоколамского городского прокурора суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

У мужчины также конфисковали смартфон, который он использовал, чтобы фотографировать координаты мест с наркотиками. Их он отправлял своему куратору. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее в Мытищах задержали женщину, работавшую закладчицей. У нее нашли около одного килограмма наркотиков. Их отправили на экспертизу, которая показала, что в пакете находится метадон. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело.