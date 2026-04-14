В российском городе неизвестный с ружьем ворвался в букмекерскую контору

Во Владикавказе мужчина ворвался с ружьем в букмекерскую контору. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, на место незамедлительно направились сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, во время задержания мужчину подстрелили в ногу. Все детали случившегося сейчас выясняются.

Накануне Telegram-канал «Типичные Химки» сообщил, что на поле в Морщихине в микрорайоне Сходня Химок мужчина ходил с ружьем. Он целился в прохожих и собак.

Также ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Ему вменяют неосторожное обращение с оружием, которое привело к гибели ребенка. Инцидент случился 10 апреля во время охоты в лесном массиве Городищенского района.

Следствие установило, что подозреваемый случайно выстрелил из ружья дробью в сторону мальчика 2011 года рождения. Мужчина полностью признал вину.