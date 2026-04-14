Стрельба в школе в Турции: ученик ранил семерых человек
В юго-восточной части Турции произошло вооружённое нападение на учебное заведение, в результате которого пострадали семь человек. Об этом сообщает телеканал NTV.
Инцидент произошёл в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. По предварительным данным, вооружённый человек проник на территорию школы и открыл огонь из ружья.
Сообщается, что в результате стрельбы ранения получили семь человек. Также поступала информация о захвате заложников из числа учащихся.
На место происшествия были оперативно направлены подразделения полиции и бригады скорой помощи. Территория вокруг школы оцеплена, большая часть учеников эвакуирована.
По данным местных СМИ, предполагаемый нападавший является учащимся этого же образовательного учреждения.
В Стамбуле произошла стрельба в католической церкви
В настоящее время силовые структуры проводят операцию по нейтрализации нападавшего и выяснению всех обстоятельств произошедшего.