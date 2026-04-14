Подмосковный суд рассмотрит дело об установке в квартирах сим-боксов аферистов

Электростальский городской суд рассмотрит дело 20-летнего жителя Ростовской области, который работал на мошенников и разместил в нескольких квартирах в Подмосковье сим-боксы, с помощью которых аферисты дистанционно обманывали россиян.

Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

— Согласно отведенной роли мужчина должен был в съемных квартирах, расположенных в городе Электросталь, следить за работой абонентских терминалов пропуска голосового трафика (сим-боксов), используемых для совершения преступлений в отношении граждан в различных регионах Российской Федерации. Уголовное дело направлено в Электростальский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали молодого человека. В квартирах обнаружили 4,5 тысячи сим-карт, используемых мошенниками для обмана населения. Правоохранители продолжают устанавливать личности соучастников преступления.

Ранее житель столицы согласился на предложение мошенников о заработке и активировал более 85 сим-карт. В результате его действий злоумышленники смогли обмануть 27 человек. Потерпевшие потеряли свыше 73 миллионов рублей. В скором времени москвич предстанет перед судом.