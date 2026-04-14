22 года колонии получила россиянка по делу о попытке покушения в ДНР

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении россиянки Виктории Котляр, назначив ей 22 года лишения свободы за попытку покушения на начальника Главного управления ФСИН России по Донецкой Народной Республике.

Как установлено судом, в марте 2023 года с подсудимой установил контакт представитель Службы безопасности Украины. В дальнейшем она, по данным следствия, выполняла полученные указания куратора.

Инцидент произошёл 25 октября 2024 года. Согласно материалам дела, фигурантка разместила самодельное взрывное устройство у жилого дома — между лавочкой и мусорным контейнером. Взрыв был приведён в действие в момент, когда рядом находился руководитель регионального управления ФСИН.

В суде уточнили, что сработал электродетонатор, однако основная часть взрывного устройства фактически не представляла опасности, так как являлась имитацией заряда.

После произошедшего женщина была задержана на месте.

Суд назначил ей наказание в виде 22 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей.