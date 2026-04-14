Пенсионерка продала 4 квартиры и решила их отжать по «схеме Долиной»

В Петербурге 70-летняя врач-терапевт продала четыре квартиры за 31 миллион рублей, а теперь пытается вернуть их обратно через суд. Все сделки прошли за два месяца. Женщина избавилась от трёх квартир в Василеостровском районе и ещё одной в Петергофе, сообщает Baza.

В одной из квартир пенсионерка осталась жить и не передала ключи новой владелице. Та, в свою очередь, продала своё прежнее жильё, чтобы купить квартиру поближе к клинике, где лечится её больная раком мать. Одному из покупателей врач объясняла, что спешит с продажей, потому что скоро переезжает к родственникам в Эстонию.

Формально всё было оформлено правильно: женщина прошла психиатра, договоры заверили у нотариуса. Однако спустя полгода пенсионерка заявила, что действовала под влиянием мошенников. По её словам, вырученные 31 миллион рублей она передала наличными неизвестным курьерам. При этом 6 миллионов, которые лежали на её счету, аферистам она отдавать не стала.

Петродворцовый районный суд уже признал одну из сделок недействительной, в апреле городской суд оставил решение в силе. Сейчас пенсионерка судится со всеми четырьмя покупателями.