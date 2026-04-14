В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Каякентском районе Дагестана.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, сейсмособытие зафиксировано в 8:19 мск вблизи населённого пункта Герга на глубине 20 км.

Информация поступила от специалистов геофизической службы РАН.

В МЧС уточнили, что на поверхности толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет, обращений от жителей в экстренные службы не поступало.

