Суд признал Пичугина виновным по делу о гибели двух человек в Охотском море

Суд в Улан-Удэ признал Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал на катамаране в Охотском море, виновным по делу о гибели двух человек.

Приговор во вторник, 14 апреля, огласила судья инстанции.

— Окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10 процентов от заработной платы в доход государства, — цитирует ее ТАСС.

Ранее прокурор запросил три года лишения свободы в колонии-поселении для Пичугина, который остался единственным выжившим из трех человек.

До этого мужчина частично признал вину в гибели брата и племянника. Он рассказал, что целью поездки было наблюдение за китами.