Мощное землетрясение произошло в США

Мощное землетрясение произошло в американском штате Невада. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 14 апреля, в 01:29 по всемирному координированному времени (04:29 мск). Их магнитуда достигала 5,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 20,4 километра от города Силвер-Спрингс, где проживает 5296 человек. Очаг залегал на глубине десять километров. Информация о пострадавших и инфраструктурных разрушениях в регионе не поступала.

Ранее два землетрясения за сутки произошло в Азербайджане. Подземные толчки зафиксировали в Каспийском море. Магнитуда первого землетрясения составила 3,3, а второго достигла отметки 4,6 по шкале Рихтера. Очаг сейсмоявления был зафиксирован на глубине 18 километров. Подземные толчки, как отмечается, были ощутимы в Ленкоранском районе на юге страны.