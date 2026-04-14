Суд вынес приговор дрейфовавшему в Охотском море Пичугину
Суд вынес приговорил дрейфовавшего в Охотском море Михаила Пичугина, чьи брат и племянник погибли, три года принудительных работ.
Об этом пишет РИА Новости.
«Признать виновным и окончательно назначить Пичугину наказание в виде 3 лет исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», — заявил судья.
Вместе с этим прокуратура ранее запрашивала у суда для Пичугина 3 года колонии-поселения и штраф в 50 тыс. рублей.
В феврале мать погибшего во время дрейфа в Охотском море 15-летнего Ильи заявила в суде, что считает Пичугина виновным в смерти своего сына.
Пичугин частично признал вину в гибели своего брата и племянника.
В августе 2024 года сообщалось, что МЧС ведёт поиски трёх человек, пропавших в акватории Охотского моря.
14 октября в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края была обнаружена пропавшая лодка, выжил только один из находившихся в ней трёх человек.
От переохлаждения организма и истощения скончались брат и племянник Пичугина.