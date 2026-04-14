Суд в Улан-Удэ приговорил Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ. Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «112».

Прокурор ранее предложил назначить Пичугину наказание в виде трех лет колонии-поселения. Мужчина признал свою вину частично по статьям о подделке документов и нарушении правил использования морского транспорта.

Михаил провел 67 дней в Охотском море на катамаране и потерял брата и племянника во время этого плавания.

9 августа 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и его 15-летним сыном Ильей отправились в плавание на маломерном судне в открытое море. Их маршрут должен был пролегать между Хабаровским краем и Сахалином и составлять около 100 километров. Однако спустя несколько дней после начала путешествия они перестали выходить на связь. Поисковые операции продолжались более двух месяцев, и только 15 октября лодку обнаружили. Из всей группы выжил только Михаил Пичугин.

Пичугина вывезли в Магадан и госпитализировали. Против него было возбуждено несколько уголовных дел, включая дело о нарушении правил эксплуатации маломерного судна, что привело к гибели людей. Первоначально слушание дела Пичугина проводилось в Николаевске-на-Амуре, однако по просьбе матери обвиняемого его перевели в Улан-Удэ, где проживает его семья.

14 апреля 2026 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ в 10.00 мск вынес приговор Михаилу Пичугину.