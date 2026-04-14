Троих участников подготовки теракта против силовика задержали в Москве

Силовики задержали троих участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика, предотвращенного 2 апреля возле бизнес-центра в Москве. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Уточняется, что задержанными оказались направленный СБУ в Москву украинский военнослужащий, а также гражданин Молдавии и россиянин.

— В результате розыска (...) задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдовы 1991 года рождения и гражданин России 2009 года рождения, — передает ТАСС.

3 апреля стало известно, что силовики предотвратили теракт против руководителя правоохранительной системы. Его хотели взорвать с помощью взрывчатки, которую спрятали в в багажнике электроскутера. Взрывчатку хотели взорвать дистанционно.