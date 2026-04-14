В трех регионах России арестованы подростки за теракты и попытку диверсии

В Следственном комитете заявили, что в трёх российских регионах арестованы четверо подростков за теракты и попытку диверсии.

Об этом ТАСС рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Продолжается расследование ряда уголовных дел в отношении несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористического акта в Республике Башкортостан, покушении на террористический акт в Кировской области, приготовлении к диверсии в Красноярском крае», — заявила она.

Ранее на подростка из Подмосковья завели дело о теракте за поджог 16 объектов ж/д.