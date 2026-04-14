ФСБ задержала агента СБУ за передачу данных об объектах Черноморского флота

В Крыму задержан мужчина, который передавал Киеву данные об объектах Черноморского флота. Об этом сообщило региональное управление ФСБ России.

Речь идет о жителе Ялты, который был агентом Службы безопасности Украины (СБУ).

Задержанный - 1993 года рождения, он сам вышел на контакт с представителями украинской разведки, говорят силовики РФ. По заданию куратора он через Telegram передавал подконтрольному СБУ электронному ресурсу данные о ЧФ.

В отношении мужчины завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ о госизмене. Максимальное наказание по этой статье - 20 лет лишения свободы. Задержанного уже арестовали.