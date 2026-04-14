В Самарской области потерялась трехлетняя девочка

Малолетняя жительница деревни Сухарь Матак в Самарской области ушла из дома и не вернулась, для ее розыска развернули операцию с участием различных ведомств, сообщили в региональном Главном управлении МВД.

Правоохранительные органы ведут розыск ребенка в Исаклинском районе Самарской области, указали в ведомстве, РИА «Новости».

13 апреля с 16.00 мск она ушла из дома, пока ее местонахождение неизвестно.

Пропавшая имеет русые волосы. В день исчезновения она была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги. К поискам привлекли участковых, сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторов.

В марте полицейские Самарской области разыскали живыми пропавших в Новокуйбышевске двоих детей. В декабре прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения четырех несовершеннолетних в поселке Безенчук. Вскоре правоохранители успешно обнаружили этих потерявшихся ребят без угроз для их жизни.