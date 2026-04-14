Появились подробности о семье загадочно пропавшего Героя России

Жена загадочно пропавшего Героя России Алексея Асылханова Валерия оказалась беременна. Эти подробности о семье участника СВО появились в публикации ТАСС.

Как рассказала Валерия Асылханова, свое состояние «по беременности» она оценивает как нормальное, что не отменяет «внутренних переживаний».

«Это да, так», — ответила супруга Героя России на вопрос о беременности.

Асылханов пропал 3 апреля. Перед этим он ушел из квартиры с сумкой и пакетом. Обычно он сам ездил за рулем, но в этот день сел в автомобиль к неизвестному. Супруга пропавшего забила тревогу на следующий день. Она отметила, что Алексей ушел на работу только около четырех часов дня, хотя обычно работал в первой половине дня.

Известно, что Асылханов пропал за два дня до годовщины свадьбы.