Организатора схемы по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево задержали

Задержан объявленный в международный розыск основатель Лобненского организованного преступного сообщества Игорь Бардин, обвиняемый в организации хищений денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, фигурант около года скрывался на территории России, несмотря на заочный арест. Его обнаружили в доме в Подмосковье, после чего доставили на допрос.

Следствие считает Бардина лидером преступной группы. По информации правоохранительных органов, основная часть похищенных средств поступала именно ему.

Установлено, что сообщество было создано в 2022 году и включало не менее 40 участников. Основной целью становились военнослужащие, следующие через аэропорт Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений.

В схеме участвовали таксисты, завышавшие стоимость перевозок, а также женщины, вводившие потерпевших в заблуждение и добивавшиеся переводов денежных средств. В случае отказа применялись грабежи и вымогательство.

В материалах дела также фигурируют лица, связанные с правоохранительными органами. Следователи продолжают устанавливать общий размер ущерба.

Игорь Бардин является отцом Владимира Бардина, ранее арестованного по делу о тех же преступлениях.