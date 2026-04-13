Полиция провела обыск у девушки, которая сделала кальян на куличе

Полиция Москвы провела обыск у девушки, которая сделала из кулича чашу для кальяна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве.

© Соцсети

В результате обыска у нее изъяли мобильный телефон и несколько других предметов — как объяснили в ведомстве, они имеют значение для уголовного дела.

Сама девушка была доставлена в подразделение столичного СК для допроса. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизма УВД по Центральному округу Москвы задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. В ходе мониторинга социальных медиа в сети Интернет, полицейскими был выявлен видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу», — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, полиция опубликовала видео, на котором задержанная приносит извинения. По ее словам, она не хотела никого оскорбить своими действиями.

По информации Telegram-канала Daily Storm, девушке вменяют «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Если ее признают виновной, она может получить наказание вплоть до года колонии.

Ранее девушка выложила ролик с приготовлением кальяна на куличе в соцсети.