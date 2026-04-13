Бывшему полковнику выписали штраф в полмиллиарда рублей

Реутовский гарнизонный военный суд вынес решение в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих — его приговорили к 14 годам тюрьмы и штрафу в 543 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Долгих лишили звания полковника запаса. Его подельник получил 15 лет лишения свободы. Они оба были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и легализации имущества, приобретенного в результате совершения ими преступления.

«Суд приговорил Долгих И.С. к окончательному наказанию в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 543 500 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок семь лет, с лишением воинского звания — "полковник запаса"», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд также конфисковал у осужденных денежные средства в размере 242 миллионов и 29 миллионов рублей. Ранее под арест также попали 160 драгоценностей, 70 счетов и порядка 15 квартир.