Умерла женщина, которую с ребенком спасли из заваленного дома в Дагестане

Женщина, которую вместе с ребёнком вытащили из заваленного лавиной дома в Дагестане, умерла в больнице.

Об этом сообщил источник RT.

Семилетний мальчик находится под наблюдением врачей.

Спасали из-под завалов мать с ребёнком более десяти местных жителей. Они руками копали снег, потом вытащили мать с сыном через небольшую дыру в стене. Затем пострадавших передали медикам.

У 38-летней женщины были тяжёлые травмы — она восемь часов пролежала в снегу в разрушенном доме.

Всего в семье шесть человек.

«Cтарший сын на заработках, дома были пятеро. Второй по старшинству сын Шамиль (восьмой класс) выбрался из дома первым и побежал по соседям, те потом побежали вытаскивать», — рассказал RT глава села Шаитли, Шамиль Шамсудинов.

Ранее в МЧС по Дагестану сообщили, что в Шайтли женщина и ребёнок оказались под снегом из-за схода лавины.

