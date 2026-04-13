В Сочи мужчина выбросил более 10 арендных электросамокатов в реку

В Сочи неизвестный мужчина выбросил в реку более 10 арендных электросамокатов. Инцидент попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел на улице Конституции СССР в Центральном районе города. Мотивы вандализма остаются неизвестными. В данный момент мужчину ищет полиция — за умышленную порчу чужого имущества ему грозит административная или уголовная ответственность.

При этом, сам момент сброса электросамокатов попал на видео. На получившихся кадрах можно увидеть мужчину в фуражке, который поочередно сбрасывает самокаты в реку на глазах у прохожих.

Отмечается, что вандализм в отношении арендных самокатов в Сочи происходили и раньше.

«Эксперты отмечают, что такие действия не только наносят материальный ущерб бизнесу, но и создают дополнительные риски для городской инфраструктуры и экологии», — сообщает источник.

Ранее Алена Водонаева пожелала любителям электросамокатов «гореть в аду».