В Геленджике загорелся парк аттракционов

В Геленджике произошел сильный пожар в парке аттракционов на Революционной улице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Причины возгорания также остаются неизвестными.

Источник также показал кадры с места событий. На них можно увидеть густые черные клубы дыма, которые поднимаются высоко в небо. Кроме того, отчетливо видно пламя, охватившее парк.

Ранее произошел пожар на чердаке над квартирой матери Павла Дурова в Санкт-Петербурге.