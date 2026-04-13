Более 11,2 тысячи жителей эвакуировали в Дагестане из-за паводков

Более 11,2 тыс. жителей Дагестана, включая 2,5 тыс. детей, были эвакуированы из-за паводков, сообщил вице-премьер региона Рамазан Джафаров на заседании оперштаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под руководством главы республики Сергея Меликова.

«В связи с чрезвычайной ситуацией была проведена эвакуация... 11 260 человек, в том числе детей — 2,5 тыс.», — цитирует его РИА Новости.

В настоящее время в 16 пунктах временного размещения находятся 532 человека, включая 177 детей.

В результате наводнений в Дагестане оказались подтоплены более 9,8 тыс. жилых домов.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС России до 20 апреля доложить о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане.