Бастрыкин хочет возбудить дело на судью из Калининграда, просит согласие ВККС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко. Об этом сообщает Следственный комитет. "Судья подозревается в получение взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2024 г. ответчица по арбитражному делу в рамках оперативно-разыскных мероприятий передала Ефименко через трех посредников первую часть взятки в размере 1 млн руб. Вознаграждение предназначалось за принятие решения по делу. Общая сумма взятки должна была составить 2 млн руб. – по 500 000 руб. каждому из трех посредников и судье", - говорится в сообщении. До этого председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов инициировал передачу в Генпрокуратуру документов для разбирательства в отношении судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Как уточнили в ВС, основанием для иска стали выявленные у судьи и членов ее семьи активы, не соответствующие задекларированным доходам.