Студент бросил ботинок в саркофаг с Лениным в Мавзолее

Студент первого курса одного из колледжей Москвы отстоял очередь в Мавзолей Ленина, дошел до саркофага с телом и якобы бросил в него свой мокасин (легкий ботинок без каблука — прим. «ВМ»). Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По неподтвержденным данным канала, инцидент произошел 8 апреля. Позже молодой человек объяснил поступок тем, что не согласен с экономической и религиозной политикой Ленина. На судебном заседании он отказался признать свою вину. Тверской районный суд Москвы назначил ему 10 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве, говорится в публикации.

Эрмитаж ранее обратился в Калининский районный суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать более 847 тысяч рублей с посетителя, который сел на трон магистра Мальтийского ордена, некогда принадлежавши Павлу I. Ответчиком был указан житель Петербурга.

Другой случай произошел в музее «Палаццо Маффеи» в итальянской Вероне, где двое туристов, пытаясь сделать фотографию, сломали экспонат итальянского скульптора Николы Боллы «стул Ван Гога», украшенный сотнями кристаллов Сваровски.