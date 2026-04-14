Возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе объяснили

Религиовед Роман Лункин прокомментировал скандал после видео с кальяном на пасхальном куличе. Ролик быстро разошелся по сети, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Свою позицию он высказал в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, произошедшее выходит за рамки просто неудачной шутки.

«В данном случае мы имеем дело не просто с глупостью, а с неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства», — заявил эксперт.

Он отметил, что кулич является важным символом Пасхи и воспринимается верующими как часть религиозной традиции. Использование его в подобном контексте, по мнению специалиста, лишает символ его смысла и может восприниматься как оскорбление.

Лункин также обратил внимание на подпись к видео, где автор заявила, что «от такого» можно воскреснуть. По его словам, именно такие формулировки могут усиливать негативную реакцию и становиться основанием для правовой оценки.

Эксперт добавил, что дело не только в самом действии, но и в его публичности. Видео распространилось в интернете в период празднования Пасхи, что сделало ситуацию еще более резонансной.

Ранее стало известно, что 27-летнюю россиянку, сделавшую кальян на куличе, задержали в Москве. На опубликованном видео она сообщила, что раскаивается. Сейчас обстоятельства произошедшего продолжают изучать правоохранительные органы.