В Дагестане по делу о массовом отравлении жителей задержан директор водоканала

Руководителя предприятия Карабудахкентского района Республики Дагестан обвиняют по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Как выяснило следствие, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил надлежащее качество подаваемой в дома воды. В результате более 50 жителей муниципалитета обратились в медицинские учреждения с признаками острой кишечной инфекции.

"Фигурант задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональное управление Следственного комитета.

Первые больные с признаками кишечной инфекции начали поступать в Карабудахкентскую райбольницу 4 апреля. Санитарные врачи предположили, что случаи заболевания могли быть связаны с использованием некипяченой воды для обработки детского инвентаря и посуды.

По состоянию на 9 апреля в стационаре Карабудахкентской ЦРБ оставались 25 пациентов, из них 17 дети. Состояние их легкой и средней тяжести, сообщил минздрав Дагестана.

В министерстве уточнили, что в Карабудахкент направлено дополнительное количество доз вакцин от вирусного гепатита А, бактериофага для иммунизации населения из группы риска.