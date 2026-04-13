Бывший муж Лерчек попал на видео после приговора

Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем Чекалин взят под стражу прямо в зале суда. Кадрами делится Telegram-канал «112».

На видео видно, как блогеру надевают наручники и ведут под стражу.

13 апреля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 194 миллиона рублей. Он признан виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

До суда Чекалин рассказал, как дети реагируют на происходящее в жизни родителей.