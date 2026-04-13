Бывшего мужа блогера Лерчек приговорили к семи годам колонии общего режима

Гагаринский районный суд Москвы приговорил Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек, к семи годам колонии общего режима, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд признал Чекалина виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», – огласила решение судья Екатерина Кузьмина.

Также Чекалину назначен штраф в размере 194,5 млн руб.

Сторона обвинения предлагала суду назначить Чекалину окончательное наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере заработной платы Чекалина за пять лет в сумме более чем 196,9 млн руб., взяв его под стражу в зале суда.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 16 марта 2026 года суд в Москве приостановил рассмотрение дела блогера Лерчек о выводе денег из РФ. Дело Чекалиной выделено в отдельное производство.

Чекалина не явилась на заседание 16 марта. По словам ее адвоката Юлии Лисановской, у блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии. Лерчек провели несколько операций, из-за последствий заболевания она стала слепнуть.

Валерии и Артему Чекалиным было предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). С соучастником обвиняемых было заключено досудебное соглашение, после чего уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство. Оно также поступило в прокуратуру.

По версии следствия, обвиняемые Чекалины и Роман Вишняк совместно с соучастниками с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации гражданам через интернет курсов фитнес-марафонов совершили валютные операции по переводу денежных средств в сумме более 251,6 млн руб. на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.