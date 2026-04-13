В Крыму рецидивист надругался над двумя мужчинами из-за денег

Суд вынес приговор в отношении жителя Крыма, который совершил преступления сразу после освобождения из колонии. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, этим эпизодам предшествовали те, которые 42-летний мужчина совершал, находясь в местах лишения свободы. Так, он потребовал у знакомых перевести ему деньги на счет. На эти деньги под угрозой насилия его знакомый купил продукты и передал в колонию.

После освобождения крымчанин пришел к знакомому домой и потребовал 20 тысяч рублей. Когда тот отказался, гость надругался над ним и пытался совершить действия сексуального характера в отношении еще одного мужчины, который находился в жилье.

"Преступные действия были пресечены другими находившимися в помещении лицами", – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что в 2015 году крымчанин совершил еще одно преступление. Ночью он напал на прохожего, избил его и похитил деньги.

Фигуранта приговорили к 19 годам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.