Крупную французскую компанию признали виновной в финансировании терроризма

Французский суд признал цементный конгломерат Lafarge виновным в финансировании террористов в Сирии. Об этом сообщает France 24.

Это решение последовало за делом 2022 года в США, в котором французская фирма признала себя виновной в «сговоре с целью оказания материальной поддержки организациям, признанным в США террористическими», подчеркивает France 24. Компания согласилась выплатить штраф в размере 778 миллионов долларов.

Парижский суд установил, что компания Lafarge, которую впоследствии приобрел швейцарский конгломерат Holcim, в 2013 и 2014 годах через свою «дочку» Lafarge Cement Syria выплатила террористическим группировкам и посредникам почти 5,6 миллиона евро за продолжение работы своего завода на севере Сирии. В Holcim заявили, что ничего не знали о сделках в Сирии.

Судья Изабель Прево-Деспре заявила, что это позволило террористическим организациям, «и прежде всего «Исламскому государству*»; (запрещенная в России террористическая организация)», финансировать теракты как в регионе, так и за рубежом, особенно в Европе.

Прокуратура потребовала для Lafarge максимального штрафа в размере 1,12 миллиона евро и конфискации активов на сумму 30 миллионов евро.

Компания Lafarge завершила строительство завода в Джалабии стоимостью 680 миллионов долларов в 2010 году, незадолго до того, как в Сирии разразилась гражданская война. В 2014 году террористические группировки захватили обширные территории Сирии и соседнего Ирака.

В то время как другие транснациональные компании покинули Сирию, Lafarge эвакуировала только своих сотрудников-иностранцев, оставив сирийский персонал на месте до сентября 2014 года, когда террористы захватили завод, отмечает France 24. В суде заявили, что в 2013 и 2014 годах дочерняя компания LCS платила за доступ к сырью, а также за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков и сотрудников компании.

