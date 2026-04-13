Россиянин поссорился со знакомым и выстрелил ему в глаз

В Калининградской области 28-летний мужчина выстрелил знакомому в глаз из-за ссоры. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 10 января в квартире по улице Октябрьской - мужчина зашел в гости к знакомому и между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта гость выстрелил в глаз хозяину жилища из пневматического пистолета.

В результате пострадавший получил травму глаза, которую оценили как тяжкий вред здоровью. Стрелку вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусевский городской суд для рассмотрения по существу.