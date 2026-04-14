Число пострадавших из-за острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 679

В городе Муроме в период с 7 по 13 апреля от кишечной инфекции пострадали 679 человек. Амбулаторную помощь оказали 558 гражданам, включая 258 детей. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области.

На текущий момент в стационарах находятся 67 пациентов, в том числе 26 детей. Их состояние оценивают как среднее.

— В Муроме 158 человек, в том числе 120 детей, вакцинированы против вирусного гепатита А. Специалисты провели исследования порядка 230 проб воды на всех этапах водоподготовки. Водоканал обеззараживает водопроводные сети, — передает ТАСС.

9 апреля местные оперативные службы сообщили, что свыше 100 человек с симптомами острой кишечной инфекции обратились за помощью в больницы Мурома. Позднее в правительстве региона сообщили, что все пациенты находятся в состоянии легкой и средней тяжести. На территории Муромского округа развернули 55 коек инфекционного профиля: 23 — для взрослых и 32 — для детей.

