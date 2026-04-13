Россиянина задержали за комментарии в социальной сети

Во Владимирской области арестовали мужчину за призывы к экстремизму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности») и 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»») УК РФ.

По данным следствия, 31-летний мужчина, придерживающийся радикальной идеологии, в период с 2023 года по 2025 год, используя свою страницу в социальной сети, размещал на ней сообщения с высказываниями, направленными на возбуждение ненависти в отношении сотрудников правоохранительных органов и российских военнослужащих. Также в комментариях допускал в действиях СССР в годы Второй Мировой войны совершения геноцида.

В ходе проведенных обысков у него изъяты носители информации и направлены на экспертное заключение.

Фигуранту предъявлено обвинение и по ходатайству следователя он заключен под стражу.

