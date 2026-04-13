Россиянин жестоко избил незнакомую девушку после ответа на оскорбления

Мужчина избил незнакомую девушку в Томске за то, что она ответила ему на оскорбления. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам 23-летней Карины, она отдыхала с подругой в местном баре в ночь с 10 на 11 апреля.

Через какое-то время им написала знакомая и предложила пересесть к ней за стол, где отмечали проводы ее брата в армию. Однако там парень из компании начал оскорблять ее и выражался матом. Россиянка не выдержала и тоже послала мужчину.

В ответ тот ударил Карину кулаком в глаз. А когда девушка упала, продолжил ее бить.

По словам пострадавшей, девушка обидчика не осталась в стороне и выдернула ей клок волос. Скорую помощь Карине пришлось вызывать самой.

В больнице ей поставили контузию и гематому глаза. На следующий день она подала заявление в полицию.

Мужчина вину отрицает. Он утверждает, что избил Карину, пытаясь разнять драку девушек.

