Дело о банкротстве Елены Блиновской могут приостановить

Дело о банкротстве топ-блогера Елены Блиновской может быть приостановлено. Об этом свидетельствуют судебные документы, с которыми ознакомилась "РГ".

Как следует из материалов, о временном приостановлении процедуры ходатайствовал муж блогера, бизнесмен Алексей Блиновский. Ранее судья Арбитражного суда Москвы Валерий Марасанов признал налоговые долги Елены и Алексея Блиновских общими обязательствами супругов.

Ранее было приостановлено банкротство самого Алексея Блиновского. По нашим данным, это решение принималось в закрытом судебном заседании, что является достаточно редкой практикой для арбитражных дел. Подобное решение могло быть принято из-за участия Алексея Блиновского в спецоперации.

Напомним, в марте 2025 года Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы, однако впоследствии Московский городской суд пересмотрел решение, сократив срок до 4,5 года и снизив размер штрафа. По данным следствия, блогер и ее супруг уклонились от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей с помощью дробления бизнеса.

Сейчас Елена Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области и работает на швейном производстве.