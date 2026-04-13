В Казани студентку на занятиях ударили шокером и пытались поставить на колени

В Казани девушку-сироту ударили шокером и пытались поставить на колени прямо во время занятий в колледже. Об этом сообщает директор "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Инцидент произошел в медицинском колледже. Студентки устроили жестокую травлю одногруппницы прямо на занятиях. Предварительно, девушку ударили электрошокером, а затем попытались поставить на колени.

На фото с мета происшествия видно как одна из агрессорш схватила девушку и прижала к стене. Отмечается, что жертва травли является сиротой и за нее некому заступиться. При этом издевательства над ней происходят уже длительное время, однако руководство образовательного учреждения игнорирует этот факт.