Подросток поджег 16 релейных шкафов на Московской железной дороге

Подросток в возрасте 16 лет по заданию кураторов поджег 16 релейных шкафов на перегонах и станциях Московской железной дороги. Юношу задержали и возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В результате на перегонах и станциях Павелецкого и Курского направлений Московской железной дороги повреждено 16 объектов транспортной инфраструктуры, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

После задержания парень признался, что аферисты обманули его под видом сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники убедили подростка поджечь ж/д объекты и перечислили ему деньги на покупку легковоспламеняющейся жидкости. На время следствия юношу отправили под домашний арест.

В конце января суд вынес приговор двум подросткам за поджог трех релейных и одного батарейного шкафов на Московской железной дороге. Юноши получили по шесть лет колонии.