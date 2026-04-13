Курьер мошенников предстанет перед судом в Жуковском за обман пенсионерки

В городском округе Жуковский перед судом предстанет мужчина по обвинению в оказании помощи телефонным мошенникам при обмане пенсионерки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. «Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Жуковский завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 23-летнего уроженца Пермского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, 68-летней местной жительнице позвонили лжесотрудники ФСБ и государственные служащие, используя распространенную преступную схему о «финансировании Украины» и необходимости «декларирования сбережений», убедили пенсионерку снять со счета 500 тыс. руб. и передать их незнакомцу, представившемуся инкассатором», – сообщила Петрова.

По ее словам, на следующий день мошенники продолжили психологическое давление. Они сообщили женщине, что от ее имени оформлен кредит на 3 млн руб., которые уже переведены на подставной счет. Затем звонившие рассказали, что жертвам аферистов якобы оказывается материальная помощь, и пенсионерке необходимо добавить лишь 1 млн руб. для погашения оформленного на нее займа. Обман раскрылся, когда потерпевшая попыталась занять недостающую сумму у соседки и поделилась с ней своей историей. Знакомая настояла на немедленном обращении в полицию. Дальнейшее общение с мошенниками проходило под контролем оперативников.

«В момент передачи денежных средств сотрудники полиции задержали курьера. Он пояснил, что откликнулся на предложение о работе на одной из интернет-платформ. Его задача заключалась в том, чтобы забирать деньги у граждан и переводить их на криптокошельки или передавать третьим лицам, оставляя себе небольшое вознаграждение», – добавила Петрова.

В отношении фигуранта на период следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.