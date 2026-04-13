В Москве беременная женщина провалилась между поездом и платформой

Беременной женщине понадобилась помощь медиков после того, как она едва не попала под поезд. Об этом сообщает "112".

Инцидент произошел на станции МЦД-3 "Авиамоторная". По данным Telegram-канала, 28-летняя россиянка выходила из вагона, когда провалилась в пространство между поездом и платформой.

В результате она получила ушибы темени, спины и голени. Прибывшие на место специалисты направили ее в больницу. Информация о состоянии ребенка не уточняется.

"Известно, что девушка на 12-й неделе беременности", – сообщается в публикации.

До этого в московском метро мужчина упал на рельсы на станции "Улица Академика Янгеля". Во время падения он разбил лобовое стекло, осколок которого повредил женщине лицо. Сам пострадавший не выжил.

После аварии движение на месте было затруднено. Такая ситуация наблюдалась около получаса, но вскоре движение на линии возобновилось.